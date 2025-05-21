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Reuters: У мережу потрапило листування Волца з понад 60 посадовцями

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 21 травня 2025, 19:07
Reuters: У мережу потрапило листування Волца з понад 60 посадовцями
Фото - getty images

У результаті зламу служби обміну повідомленнями TeleMessage, якою користувався колишній радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, зловмисник міг отримати доступ до даних понад 60 працівників адміністрації Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Злам платформи TeleMessage, яку використовують для конфіденційного листування американські посадовці та бізнесмени, стався орієнтовно на початку тижня.

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У результаті в мережу потрапили дані про листування Волца з понад 60 представниками уряду США – від митних службовців і представників дипломатичного корпусу до принаймні одного співробітника Білого дому і членів Секретної служби США.

Матеріали, з якими ознайомився Reuters, стосувались листування протягом доби 4 травня і, на перший погляд, не містили секретної інформації. Водночас з них можна було встановити контактні дані учасників листування.

Білий дім у коментарі Reuters заявив, що "знає про інцидент з кібербезпекою", повʼязаний з TeleMessage, але не уточнив, як саме платформу використовують в адміністрації.

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Як відомо, попередній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц втратив посаду на початку травня після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.

Після цього стало відомо, що сам Волц і його підлеглі активно користувались незахищеними каналами звʼязку для планування роботи.

СШАхакери
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