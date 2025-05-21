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Reuters: В сеть попала переписка Волца с более чем 60 чиновниками

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 21 мая 2025, 19:07
Reuters: В сеть попала переписка Волца с более чем 60 чиновниками
Фото - getty images

В результате взлома службы обмена сообщениями TeleMessage, которой пользовался бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц, злоумышленник мог получить доступ к данным более 60 сотрудников администрации Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Взлом платформы TeleMessage, которую используют для конфиденциальной переписки американские чиновники и бизнесмены, произошел ориентировочно в начале недели.

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В результате в сеть попали данные о переписках Волца с более чем 60 представителями правительства США – от таможенных служащих и представителей дипломатического корпуса до по крайней мере одного сотрудника Белого дома и членов Секретной службы США.

Материалы, с которыми ознакомился Reuters, касались переписки в течение суток 4 мая и, на первый взгляд, не содержали секретной информации. В то же время из них можно было установить контактные данные участников переписки.

Белый дом в комментарии Reuters заявил, что "знает об инциденте с кибербезопасностью", связанном с TeleMessage, но не уточнил, как именно платформу используют в администрации.

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Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц потерял пост в начале мая после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

После этого стало известно, что сам Волц и его подчиненные активно пользовались незащищенными каналами связи для планирования работы.

СШАхакеры
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