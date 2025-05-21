Киберспециалисты из 11 стран разоблачили кампанию разведки РФ, направленную против поставок оружия

Европейские государства, Австралия, Канада и США разоблачили операцию российской военной разведки, которая имела целью парализовать логистические пути поставки Украине военной помощи.

Источник: как сообщает "Европейская правда", такое заявление 21 мая распространил Национальный центр по вопросам кибербезопасности Великобритании

Детали: Киберспециалисты из 11 стран, в частности США, Канады, Польши, Германии и Эстонии, утверждают, что воинская часть 26165 разведки России с 2022 года осуществляла злонамеренную киберкампанию против государственных и частных организаций.

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"Эта кампания была направлена против организаций, занимающихся координацией, транспортировкой и доставкой помощи Украине, а также против секторов обороны, ИТ-услуг, морского транспорта, аэропортов, портов и систем управления воздушным движением во многих странах-членах НАТО", – говорится в сообщении.

Среди прочего, российские хакеры смогли получить доступ к внутренним сетям логистических ведомств благодаря киберуязвимостям и взлому камер наблюдения на пограничных переходах Украины и вблизи военных объектов.

Других подробностей о последствиях и масштабах операции российской разведки публично не сообщают.

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После полномасштабного вторжения России в Украину не раз сообщалось о кибератаках на государства Евросоюза и НАТО, которые активно поддерживают Киев. Только в течение 2024 года стало известно о киберинцидентах против Германии и Чехии.

Кроме того, в США объявили обвинения шестерым гражданам России, которых назвали причастными к масштабным кибератакам против Украины и государств НАТО накануне российского полномасштабного вторжения 2022 года.