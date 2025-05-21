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Польська міністерка назвала "політичним проривом" завершення ексгумації на Тернопільщині

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникСереда, 21 травня 2025, 20:08
Польська міністерка назвала політичним проривом завершення ексгумації на Тернопільщині
Міністерство культури та національної спадщини Польщі. Фото - getty images

Польська міністерка культури Ганна Врублевська назвала завершені ексгумаційні роботи в нині неіснуючому селі Пужники Тернопільської області подією надзвичайної історичної ваги.

Джерело: Врублевська на пресконференції, коментуючи ексгумацію у Пужниках, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Під час ексгумації у Пужниках було розкопано останки щонайменше 42 осіб – жінок, чоловіків і дітей.

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"Завершені ексгумаційні роботи в колишньому селі Пужники є подією надзвичайної історичної ваги для всіх нас. Вони проводилися в дуже складних умовах, нестабільної ситуації в Україні, яка вже третій рік захищається від російської агресії. Але для всіх нас це соціальний, політичний, дипломатичний, але також і психологічний прорив, який є результатом багаторічних переговорів", – сказала Врублевська.

"Я вірю, що це матиме вирішальне значення для турботи про історичну пам'ять", – підкреслила очільниця Міністерства культури і національної спадщини.

Вона зазначила, що "цей прорив був би неможливий без величезної відданості багатьох людей". Вона подякувала всім фахівцям, археологам, антропологам, які проводили ексгумаційні роботи в Україні.

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"Від самого початку ми наголошували і наголошуємо на тому, що робота в Пужниках матиме вирішальне значення для подальших погоджень на проведення розвідувальних та ексгумаційних робіт. Сьогодні я можу з повним переконанням сказати, що разом ми розробили стандарти і добрі практики, які можуть слугувати зразком", – підкреслила Врублевська.

Вона нагадала, що "на цей момент 26 заявок, поданих суб'єктами з польської сторони, і 3 – з української, перебувають у процесі затвердження".

"Завершена на цьому етапі робота в Пужниках, підкреслимо, показала, що така складна тема, у винятково складний час, може бути реалізована в умовах порозуміння і довіри. Довіри, яка є між нами, яка принесе свої плоди і в майбутньому", – зазначила вона.

"На рівні обласних адміністрацій України ми маємо 6 погоджень на проведення пошуків і 1 на ексгумацію", – додала міністерка.

Нагадаємо, 24 квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

Цей мораторій було введено у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Польща
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