Польский министр назвала "политическим прорывом" завершение эксгумации на Тернопольщине

Польский министр культуры Анна Врублевская назвала завершенные эксгумационные работы в ныне несуществующем селе Пужники Тернопольской области событием чрезвычайной исторической важности.

Источник: Врублевская на пресс-конференции, комментируя эксгумацию в Пужниках, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Во время эксгумации в Пужниках были раскопаны останки по меньшей мере 42 человек – женщин, мужчин и детей.

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"Завершены эксгумационные работы в бывшем селе Пужники является событием чрезвычайной исторической важности для всех нас. Они проводились в очень сложных условиях, нестабильной ситуации в Украине, которая уже третий год защищается от российской агрессии. Но для всех нас это социальный, политический, дипломатический, но также и психологический прорыв, который является результатом многолетних переговоров", – сказала Врублевская.

"Я верю, что это будет иметь решающее значение для заботы об исторической памяти", – подчеркнула глава Министерства культуры и национального наследия.

Она отметила, что "этот прорыв был бы невозможен без огромной преданности многих людей". Она поблагодарила всех специалистов, археологов, антропологов, которые проводили эксгумационные работы в Украине.

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"С самого начала мы подчеркивали и подчеркиваем, что работа в Пужниках будет иметь решающее значение для дальнейших согласований на проведение разведывательных и эксгумационных работ. Сегодня я могу с полным убеждением сказать, что вместе мы разработали стандарты и хорошие практики, которые могут служить образцом", – подчеркнула Врублевская.

Она напомнила, что "на данный момент 26 заявок, поданных субъектами с польской стороны, и 3 – с украинской, находятся в процессе утверждения".

"Завершенная на этом этапе работа в Пужниках, подчеркнем, показала, что такая сложная тема, в исключительно сложное время, может быть реализована в условиях взаимопонимания и доверия. Доверия, которое есть между нами, которое принесет свои плоды и в будущем", – отметила она.

"На уровне областных администраций Украины мы имеем 6 согласований на проведение поисков и 1 на эксгумацию", – добавила министр.

Напомним, 24 апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти, возглавляемые Дональдом Туском, давили на Киев с требованием отменить мораторий.

Этот мораторий был введен в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.