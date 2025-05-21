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Мерц не бачить жодних ознак, що війна в Україні закінчиться швидко

Олег Павлюк, Олександр ШумілінСереда, 21 травня 2025, 20:43

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: На пресконференції в Берліні в середу Мерц занизив очікування щодо швидкого закінчення війни в Україні.

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"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко", – заявив він.

Водночас німецький канцлер зазначив, що можна лише сподіватися, що хоча б вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.

Окремо Мерц наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.

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Заява канцлера Німеччини пролунала після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним у понеділок.

За даними ЗМІ, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами президент Трамп розповів, що просив Путіна виступити з пропозицією, яку Україна і європейці не відкинуть одразу.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати чекають на мирну пропозицію від Росії "для розуміння розрахунків Путіна".

МерцНімеччинавійна
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