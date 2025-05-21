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Мерц не видит никаких признаков, что война в Украине закончится быстро

Олег Павлюк, Александр ШумилинСреда, 21 мая 2025, 20:43
Мерц не видит никаких признаков, что война в Украине закончится быстро
Фридрих Мерц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит никаких признаков скорого окончания войны России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: На пресс-конференции в Берлине в среду Мерц занизил ожидания относительно скорого окончания войны в Украине.

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"На данный момент нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро", – заявил он.

В то же время немецкий канцлер отметил, что можно только надеяться, что хотя бы удастся собрать стороны конфликта для конструктивных переговоров в Ватикане.

Отдельно Мерц подчеркнул важность "активной, поддерживающей и сильной" роли Германии в мирных усилиях.

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Заявление канцлера Германии прозвучало после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

По данным СМИ, во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами президент Трамп рассказал, что просил Путина выступить с предложением, которое Украина и европейцы не отвергнут сразу.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты ждут мирного предложения от России "для понимания расчетов Путина".

МерцГерманиявойна
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