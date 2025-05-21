У Фінляндії прогнозують, що у випадку "миру" в Україні РФ почне нарощуватиме сили біля кордону

Керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі прогнозує, що Росія продовжить нарощування сил біля своїх кордонів після закінчення війни в Україні.

Джерело: Нурмі в інтервʼю The Guardian, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Нурмі, фінські військові спостерігають "помірні приготування до будівництва інфраструктури" армії РФ поблизу спільного кордону.

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"Це означає: щойно, сподіваємося, закінчиться війна в Україні, вони почнуть повертати війська, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська", – прогнозує фінський генерал-майор.

Він запевнив, що Фінляндія "дуже уважно" стежить за діями російських сил біля кордону, і наразі "з цього напрямку немає безпосередньої військової загрози для Фінляндії або НАТО".

"Також потрібно оцінити, чи готуються вони відправити більше військ в Україну, чи готуються нарощувати свої сили поблизу нашого кордону. Але я думаю, що вони роблять і те, і інше", – вважає Нурмі.

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Минулого місяця The New York Times опублікувало супутникові знімки, які доводили нарощування будівництва Росією військової інфраструктури біля Фінляндії.

Тим часом, за даними фінських ЗМІ, Фінляндія готується до того, що Сполучені Штати не будуть дотримуватися ключової статті 5 НАТО, яка передбачає спільну оборону державами-членами у разі нападу на одного союзника.

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