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В Финляндии прогнозируют, что в случае "мира" в Украине РФ начнет наращивать силы у границы

Олег Павлюк, Александр ШумилинСреда, 21 мая 2025, 22:02
В Финляндии прогнозируют, что в случае мира в Украине РФ начнет наращивать силы у границы

Руководитель стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми прогнозирует, что Россия продолжит наращивание сил у своих границ после окончания войны в Украине.

Источник: в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Нурми, финские военные наблюдают "умеренные приготовления к строительству инфраструктуры" армии РФ вблизи общей границы.

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"Это означает: как только, надеемся, закончится война в Украине, они начнут возвращать войска, которые воевали в Украине, особенно сухопутные войска", - прогнозирует финский генерал-майор.

Он заверил, что Финляндия "очень внимательно" следит за действиями российских сил у границы, и пока "с этого направления нет непосредственной военной угрозы для Финляндии или НАТО".

"Также нужно оценить, готовятся ли они отправить больше войск в Украину, готовятся ли наращивать свои силы вблизи нашей границы. Но я думаю, что они делают и то, и другое", – считает Нурми.

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В прошлом месяце The New York Times опубликовало спутниковые снимки, которые доказывали наращивание строительства Россией военной инфраструктуры у Финляндии.

Между тем, по данным финских СМИ, Финляндия готовится к тому, что Соединенные Штаты не будут соблюдать ключевую статью 5 НАТО, которая предусматривает совместную оборону государствами-членами в случае нападения на одного союзника.

Читайте также: Скандинавия под угрозой: как Россия может атаковать страны Северной Европы.

Финляндияроссийско-украинская война
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