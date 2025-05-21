Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення

На фронті від початку доби 21 травня відбулось 104 зіткнення, з них 43 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, противник завдав 62 авіаційних ударів, скинувши 96 КАБ, також використав для ударів 1218 дронів-камікадзе та здійснив понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку українські підрозділи стримали шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили три атаки ворога в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

Чотирнадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Диліївки, Дружби та Торецька.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали 15 атак у районі населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Червоного на Гуляйпільському напрямку. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції наших захисників в районах Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Курському напрямку українські захисники відбивали дві атаки загарбників, один бій ще триває.