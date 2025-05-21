Генштаб: На фронте с начала суток произошло 104 столкновения

На фронте с начала суток 21 мая произошло 104 столкновения, из них 43 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 104 боевых столкновения, противник нанес 62 авиационных удара, сбросив 96 КАБ, также использовал для ударов 1218 дронов-камикадзе и совершил более 3800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак врага в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении наши воины отбили три атаки врага в районе Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.

Четырнадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

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На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дилиевки, Дружбы и Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 15 атак в районе населенных пунктов Багатир, Отрадное, Шевченко, Ривнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Красного на Гуляйпольском направлении. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое.

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районах Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Курском направлении украинские защитники отражали две атаки захватчиков, один бой еще продолжается.