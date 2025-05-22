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Євродепутати закликали Брюссель повністю заморозити фінансування Угорщини

Іванна Костіна, Іван Д'яконовЧетвер, 22 травня 2025, 04:16
Євродепутати закликали Брюссель повністю заморозити фінансування Угорщини
Віктор Орбан. Фото: Getty Images

Група депутатів Європейського парламенту закликала Брюссель заморозити все фінансування, призначене для Угорщини, звинувативши країну в подальшому обмеженні свобод і підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС.

Джерело: LRT, передає "Європейська правда"

Деталі: Угорщина, під керівництвом націоналістичного прем'єр-міністра Віктора Орбана, постійно конфліктує з ЄС, який уже заморозив мільярди євро через такі питання, як поводження з прохачами притулку та підозри в корупції.

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Однак у листі, підписаному 26 депутатами ЄП, стверджується, що Угорщина не тільки не прагне поліпшень, а й "спостерігається подальша тривожна регресія". У листі згадується нещодавно ухвалений закон, спрямований на заборону ЛГБТК-парадів у Будапешті, а також реформи, метою яких є підрив незалежності судів і придушення критиків уряду.

"Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності – неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти", – написали члени ЄП.

Лист, ініційований фракцією Зелених, підписали також представники кількох інших парламентських фракцій, включно з правоцентристською ЄНП (Європейська народна партія), центристською Renew Europe і соціал-демократичною.

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Передісторія:

  • 20 травня понад 80 редакторів провідних європейських медіа підписали петицію із закликом скасувати  заплановане законодавство Угорщини, спрямоване проти правозахисних груп та ЗМІ 
  • В уряді Угорщини своєю чергою не приховують, що повʼязують свою ініціативу з Україною і протидіють так званій "українській пропаганді".
  • Орбан вдався до чергової атаки на громадянське суспільство за менш як рік до парламентських виборів, де "Фідес" може поступитись опозиційній партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Читайте більше про це у статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана".

ЄвропарламентУгорщина
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