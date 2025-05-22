Евродепутаты призвали Брюссель полностью заморозить финансирование Венгрии

Группа депутатов Европейского парламента призвала Брюссель заморозить все финансирование, предназначенное для Венгрии, обвинив страну в дальнейшем ограничении свобод и подрыве демократии, несоблюдении законодательства и ценностей ЕС.

Источник: LRT, передает "Европейская правда"

Детали: Венгрия, под руководством националистического премьер-министра Виктора Орбана, постоянно конфликтует с ЕС, который уже заморозил миллиарды евро из-за таких вопросов, как обращение с просителями убежища и подозрения в коррупции.

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Однако в письме, подписанном 26 депутатами ЕП, утверждается, что Венгрия не только не стремится к улучшениям, но и "наблюдается дальнейшая тревожная регрессия". В письме упоминается недавно принятый закон, направленный на запрет ЛГБТК-парадов в Будапеште, а также реформы, целью которых является подрыв независимости судов и подавление критиков правительства.

"Продолжать финансировать коррумпированный режим, который открыто подрывает европейские ценности – неприемлемо. Поэтому мы призываем немедленно прекратить любое финансирование Венгрии, используя все доступные правовые инструменты", – написали члены ЕП.

Письмо, инициированное фракцией Зеленых, подписали также представители нескольких других парламентских фракций, включая правоцентристскую ЕНП (Европейская народная партия), центристскую Renew Europe и социал-демократическую.

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Читайте больше об этом в статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана".