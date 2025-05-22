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Російські військові хакери атакували логістику НАТО

Іван Д'яконовЧетвер, 22 травня 2025, 05:41
Російські військові хакери атакували логістику НАТО
ілюстративне фото: Getty Images

Фінансована російською державою хакерська група з 2022 року веде масштабну кібератаку проти логістичних і технологічних компаній, пов’язаних із доставкою міжнародної допомоги Україні. Атаковані щонайменше 13 країн членів НАТО та Україна.

Джерело: аналітичний звіт агентства кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) Департаменту внутрішньої безпеки США

Деталі: За даними звіту, починаючи з кінця лютого 2022 року, підрозділ російського ГРУ – 85-й Центр спеціальних служб (військова частина 26165), який у кібербезпековій спільноті також відомий під назвами Fancy Bear, APT28, Forest Blizzard або BlueDelta тощо – значно активізував кібероперації проти західної інфраструктури.

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Основними цілями кампанії стали логістичні компанії, ІТ-підприємства та транспортна інфраструктура, що забезпечують координацію, транспортування та доставку іноземної допомоги Україні. 

Дослівно: "Актори атакували компанії, пов’язані з такими секторами в країнах-членах НАТО, Україні та міжнародних організаціях:

  • Оборонна промисловість
  • Транспорт і транспортні вузли (порти, аеропорти тощо)
  • Морська галузь
  • Управління повітряним рухом
  • ІТ-послуги

Деталі: Також зафіксовано проведення розвідки щонайменше щодо одного підприємства, яке займається виробництвом компонентів для систем управління промисловими об'єктами (ICS), зокрема для керування залізницею.

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Однією з пріоритетних цілей російських хакерів стали транспортні накладні, зокрема інформація про номери поїздів, літаків і контейнерів, які точно показують, що саме прямує до України і коли. 

У звіті стверджується, що було захоплено тисячі IP-камер на прикордонних пунктах пропуску та залізничних вузлах, що дало російській розвідці можливість у режимі реального часу спостерігати за колонами гуманітарної допомоги.

Кібератаки торкнулися щонайменше 13 країн, зокрема: Чехії, Німеччини, Польщі, Румунії, України та США.

РосіяНАТОхакеридопомога Україні
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