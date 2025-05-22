Российские военные хакеры атаковали логистику НАТО

Финансируемая российским государством хакерская группа с 2022 года ведет масштабную кибератаку против логистических и технологических компаний, связанных с доставкой международной помощи Украине. Атакованы по меньшей мере 13 стран членов НАТО и Украина.

Источник: аналитический отчет агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) Департамента внутренней безопасности США

Детали: По данным отчета, начиная с конца февраля 2022 года, подразделение российского ГРУ – 85-й Центр специальных служб (военная часть 26165), который в сообществе кибербезопасности также известен под названиями Fancy Bear, APT28, Forest Blizzard или BlueDelta и т.д. – значительно активизировал кибероперации против западной инфраструктуры.

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Основными целями кампании стали логистические компании, ИТ-предприятия и транспортная инфраструктура, обеспечивающие координацию, транспортировку и доставку иностранной помощи Украине.

Дословно: "Акторы атаковали компании, связанные с такими секторами в странах-членах НАТО, Украине и международных организациях:

Оборонная промышленность

Транспорт и транспортные узлы (порты, аэропорты и т.д.)

Морская отрасль

Управление воздушным движением

ИТ-услуги

Детали: Также зафиксировано проведение разведки по меньшей мере в отношении одного предприятия, которое занимается производством компонентов для систем управления промышленными объектами (ICS), в частности для управления железной дорогой.

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Одной из приоритетных целей российских хакеров стали транспортные накладные, в частности информация о номерах поездов, самолетов и контейнеров, которые точно показывают, что именно направляется в Украину и когда.

В отчете утверждается, что были захвачены тысячи IP-камер на пограничных пунктах пропуска и железнодорожных узлах, что дало российской разведке возможность в режиме реального времени наблюдать за колоннами гуманитарной помощи.

Кибератаки коснулись по меньшей мере 13 стран, в частности: Чехии, Германии, Польши, Румынии, Украины и США.