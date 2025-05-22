Двох співробітників посольства Ізраїлю убили у центрі Вашингтона
Нападник застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю у США на виході з Єврейського музею у центрі Вашингтона, його майже одразу затримали.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBS News, The Times of Israel
Деталі: Подія сталася увечері 21 травня. Загинули двоє співробітників посольства Ізраїлю у США – чоловік і жінка. Нападником виявився 30-річний Еліас Родрігес з Чикаго.
За даними поліції, зловмисник ходив туди-сюди перед музеєм, потім підійшов до групи з чотирьох осіб, які вийшли, дістав пістолета і вистрелив. Після цього він зайшов всередину музею, де його скрутила охорона.
На момент приїзду служб поранені були без свідомості і не дихали, врятувати їх не вдалося.
У поліції додали, що згодом під вартою затриманий вигукував гасло про "вільну Палестину".
За словами посла Ізраїлю у США Єхіеля Лейтера, убиті були парою і збирались заручитися наступного тижня у Єрусалимі. Посол також додав, що після стрілянини говорив з президентом США Дональдом Трампом.
Генпрокурорка Пам Бонді особисто приїхала на місце подій та розповіла, що поговорила про інцидент з Трампом.
"Від імені президента передаю, що його молитви з усіма нами і всією єврейською громадою", – заявила вона.
Доповнено: На вбивство відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він наголосив, що у посольствах Ізраїлю по всьому світу буде посилено охорону.
Нетаньяху також подякував Бонді і президенту США "за те, що вони чітко виступили проти антисемітизму".
Для довідки: Єврейський музей розташований у центрі Вашингтона, поруч розміщене також відділення ФБР, а менше ніж в 2 км – Білий дім.
Передісторія:
- Американська розвідка вважає, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, попри те, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається досягти дипломатичної угоди з Тегераном.
- Тим часом у Європі критикують Ізраїль за наступ у секторі Гази. Також у ЄС висловили обурення через ізраїльський обстріл міста на західному березі Йордану, коли там перебувала делегація дипломатів.