Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Двох співробітників посольства Ізраїлю убили у центрі Вашингтона

Ірина Балачук, Марія ЄмецьЧетвер, 22 травня 2025, 08:59
Двох співробітників посольства Ізраїлю убили у центрі Вашингтона
Фото з сайту CBS News

Нападник застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю у США на виході з Єврейського музею у центрі Вашингтона, його майже одразу затримали.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBS NewsThe Times of Israel 

Деталі: Подія сталася увечері 21 травня. Загинули двоє співробітників посольства Ізраїлю у США – чоловік і жінка. Нападником виявився 30-річний Еліас Родрігес з Чикаго.

Реклама:

За даними поліції, зловмисник ходив туди-сюди перед музеєм, потім підійшов до групи з чотирьох осіб, які вийшли, дістав пістолета і вистрелив. Після цього він зайшов всередину музею, де його скрутила охорона. 

На момент приїзду служб поранені були без свідомості і не дихали, врятувати їх не вдалося. 

У поліції додали, що згодом під вартою затриманий вигукував гасло про "вільну Палестину".

РЕКЛАМА:

За словами посла Ізраїлю у США Єхіеля Лейтера, убиті були парою і збирались заручитися наступного тижня у Єрусалимі. Посол також додав, що після стрілянини говорив з президентом США Дональдом Трампом.

Генпрокурорка Пам Бонді особисто приїхала на місце подій та розповіла, що поговорила про інцидент з Трампом.

"Від імені президента передаю, що його молитви з усіма нами і всією єврейською громадою", – заявила вона. 

Доповнено: На вбивство відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він наголосив, що у посольствах Ізраїлю по всьому світу буде посилено охорону.

Нетаньяху також подякував Бонді і президенту США "за те, що вони чітко виступили проти антисемітизму".

Для довідки: Єврейський музей розташований у центрі Вашингтона, поруч розміщене також відділення ФБР, а менше ніж в 2 км – Білий дім.

Передісторія:

  • Американська розвідка вважає, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, попри те, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається досягти дипломатичної угоди з Тегераном.
  • Тим часом у Європі критикують Ізраїль за наступ у секторі Гази. Також у ЄС висловили обурення через ізраїльський обстріл міста на західному березі Йордану, коли там перебувала делегація дипломатів.

СШАвбивствоІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр
Путін заявив про намір створити "буферну зону" на кордоні з Україною
ТЦК: На Львівщині група чоловіків побила солдата, який оповіщував громадян
ЄС розробляє альтернативу переговорам про вступ України в обхід вето Орбана
Єврокомісія ухвалила перехідні заходи після скасування "торговельного безвізу" з Україною
Арештували активи сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на пів мільярда гривень
Усі новини...
США
Трамп відреагував на вбивство співробітників посольства Ізраїлю у центрі Вашингтона
У Сенаті США нагадали, що готові до санкцій проти РФ, якщо не буде реальних кроків до миру
Держсекретар США не захотів називати Путіна воєнним злочинцем
Останні новини
19:17
"Майже три роки не виходили з дому": з окупації повернули 9 дітей
19:11
В Україні три нові заводи вироблятимуть дефіцитний біометан
18:52
Каллас у Белграді закликала Сербію зробити "стратегічний вибір" між Заходом і Сходом
18:37
Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр
18:32
"Ківі" з Нової Зеландії: як 20-річний іноземець приїхав воювати за Україну, прочитавши новини
18:28
У Молдові підтвердили, що передали до ЄС "вступні" документи без згоди Угорщини
18:26
На Київщині чоловік вчинив сексуальне насилля щодо 6-річної доньки товариша: його затримали
18:16
ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"
18:07
Росіяни ударами артилерії вбили чоловіка і жінку у Бериславі на Херсонщині
18:02
Путін заявив про намір створити "буферну зону" на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: