Двох співробітників посольства Ізраїлю убили у центрі Вашингтона

Нападник застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю у США на виході з Єврейського музею у центрі Вашингтона, його майже одразу затримали.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBS News, The Times of Israel

Деталі: Подія сталася увечері 21 травня. Загинули двоє співробітників посольства Ізраїлю у США – чоловік і жінка. Нападником виявився 30-річний Еліас Родрігес з Чикаго.

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За даними поліції, зловмисник ходив туди-сюди перед музеєм, потім підійшов до групи з чотирьох осіб, які вийшли, дістав пістолета і вистрелив. Після цього він зайшов всередину музею, де його скрутила охорона.

На момент приїзду служб поранені були без свідомості і не дихали, врятувати їх не вдалося.

У поліції додали, що згодом під вартою затриманий вигукував гасло про "вільну Палестину".

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За словами посла Ізраїлю у США Єхіеля Лейтера, убиті були парою і збирались заручитися наступного тижня у Єрусалимі. Посол також додав, що після стрілянини говорив з президентом США Дональдом Трампом.

Генпрокурорка Пам Бонді особисто приїхала на місце подій та розповіла, що поговорила про інцидент з Трампом.

"Від імені президента передаю, що його молитви з усіма нами і всією єврейською громадою", – заявила вона.

Доповнено: На вбивство відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він наголосив, що у посольствах Ізраїлю по всьому світу буде посилено охорону.

Нетаньяху також подякував Бонді і президенту США "за те, що вони чітко виступили проти антисемітизму".

Для довідки: Єврейський музей розташований у центрі Вашингтона, поруч розміщене також відділення ФБР, а менше ніж в 2 км – Білий дім.

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