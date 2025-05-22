Двух сотрудников посольства Израиля убили в центре Вашингтона
Нападавший застрелил двух сотрудников посольства Израиля в США на выходе из Еврейского музея в центре Вашингтона, его почти сразу задержали.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBS News, The Times of Israel
Детали: Событие произошло вечером 21 мая. Погибли двое сотрудников посольства Израиля в США – мужчина и женщина. Нападающим оказался 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.
По данным полиции, злоумышленник ходил туда-сюда перед музеем, затем подошел к группе из четырех человек, которые вышли, достал пистолет и выстрелил. После этого он зашел внутрь музея, где его скрутила охрана.
На момент приезда служб раненые были без сознания и не дышали, спасти их не удалось.
В полиции добавили, что позже под стражей задержанный выкрикивал лозунг о "свободной Палестине".
По словам посла Израиля в США Ехиэля Лейтера, убитые были парой и собирались обручиться на следующей неделе в Иерусалиме. Посол также добавил, что после стрельбы говорил с президентом США Дональдом Трампом.
Генпрокурор Пам Бонди лично приехала на место событий и рассказала, что поговорила об инциденте с Трампом.
"От имени президента передаю, что его молитвы со всеми нами и всей еврейской общиной", – заявила она.
Дополнено: На убийство отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что в посольствах Израиля по всему миру будет усилена охрана.
Нетаньяху также поблагодарил Бонди и президента США "за то, что они четко выступили против антисемитизма".
Для справки: Еврейский музей расположен в центре Вашингтона, рядом размещено также отделение ФБР, а менее чем в 2 км – Белый дом.
Предыстория:
- Американская разведка считает, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа пытается достичь дипломатического соглашения с Тегераном.
- Между тем в Европе критикуют Израиль за наступление в секторе Газа. Также в ЕС выразили возмущение израильским обстрелом города на западном берегу Иордана, когда там пребывала делегация дипломатов.