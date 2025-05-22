Двух сотрудников посольства Израиля убили в центре Вашингтона

Нападавший застрелил двух сотрудников посольства Израиля в США на выходе из Еврейского музея в центре Вашингтона, его почти сразу задержали.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBS News, The Times of Israel

Детали: Событие произошло вечером 21 мая. Погибли двое сотрудников посольства Израиля в США – мужчина и женщина. Нападающим оказался 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.

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По данным полиции, злоумышленник ходил туда-сюда перед музеем, затем подошел к группе из четырех человек, которые вышли, достал пистолет и выстрелил. После этого он зашел внутрь музея, где его скрутила охрана.

На момент приезда служб раненые были без сознания и не дышали, спасти их не удалось.

В полиции добавили, что позже под стражей задержанный выкрикивал лозунг о "свободной Палестине".

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По словам посла Израиля в США Ехиэля Лейтера, убитые были парой и собирались обручиться на следующей неделе в Иерусалиме. Посол также добавил, что после стрельбы говорил с президентом США Дональдом Трампом.

Генпрокурор Пам Бонди лично приехала на место событий и рассказала, что поговорила об инциденте с Трампом.

"От имени президента передаю, что его молитвы со всеми нами и всей еврейской общиной", – заявила она.

Дополнено: На убийство отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что в посольствах Израиля по всему миру будет усилена охрана.

Нетаньяху также поблагодарил Бонди и президента США "за то, что они четко выступили против антисемитизма".

Для справки: Еврейский музей расположен в центре Вашингтона, рядом размещено также отделение ФБР, а менее чем в 2 км – Белый дом.

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