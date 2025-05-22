На очах у Кім Чен Ина під час спуску на воду пошкодили новий есмінець КНДР

Фото спуску на воду іншого есмінця КНДР 25 квітня в Нампхоській суднобудівній верфі. На церемонії був присутній Кім Чен Ин. З нагоди спуску на воду нового корабля влаштували грандіозне святкування. Фото KCNA

У Північній Кореї під час спуску на воду нового есмінця сталася аварія, внаслідок якої пошкодилося днище корабля – там утворилися пробоїни. За всім цим спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Джерело: північнокорейське інформагентство KCNA

Деталі: Церемонія спуску на воду нового есмінця водотоннажністю в 5 тисяч тонн проходила 21 травня в Чхончжинській суднобудівній верфі.

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Дослівно агентство: "Через недосвідчене командування та експлуатаційну недбалість під час спуску на воду було порушено паралельність руху візків. Через це спускова каретка, на якій сиділа корма корабля, передчасно зійшла з колії і корма сіла на мілину. На деяких ділянках днища військового корабля утворились пробоїни, через що рівновага корабля порушилась. Ніс корабля не зміг зійти зі стапеля".

Деталі: Повідомляється, що Кім Чен Ин "спостерігав за всіма процесами аварії і дав серйозну оцінку".

Він назвав аварію "неймовірною, ніяк неприпустимою, серйозною і важкою подією і злочином, спричиненим просто необережністю, безвідповідальністю і ненауковим емпіризмом".

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Через інцидент у червні скличуть Пленум ЦК партії – на ньому розглядатимуть "серйозні помилки через безвідповідальність відповідних керівних працівників" різних відділів, відповідальних за аварійний випадок, що "дискредитував в одну мить авторитет і гідність держави".

Кім Чен Ин наказав терміново відновити есмінець. Він вимагає зробити це до червневого Пленуму ЦК партії.