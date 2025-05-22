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На глазах в Ким Чен Ына во время спуска на воду повредили новый эсминец КНДР

Ирина БалачукЧетверг, 22 мая 2025, 10:29
На глазах в Ким Чен Ына во время спуска на воду повредили новый эсминец КНДР
Фото спуска на воду другого эсминца КНДР 25 апреля в Нампхоской судостроительной верфи. На церемонии присутствовал Ким Чен Ын. По случаю спуска на воду нового корабля устроили грандиозное празднование. Фото KCNA

В Северной Корее во время спуска на воду нового эсминца произошла авария, в результате которой повредилось днище корабля – там образовались пробоины. За всем этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Источник: северокорейское информагентство KCNA

Детали: Церемония спуска на воду нового эсминца водоизмещением в 5 тысяч тонн проходила 21 мая в Чхончжинской судостроительной верфи.

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Дословно агентство: "Из-за неопытного командования и эксплуатационной халатности при спуске на воду была нарушена параллельность движения тележек. Из-за этого спусковая каретка, на которой сидела корма корабля, преждевременно сошла с рельсов и корма села на мель. На некоторых участках днища военного корабля образовались пробоины, из-за чего равновесие корабля нарушилось. Нос корабля не смог сойти со стапеля".

Детали: Сообщается, что Ким Чен Ын "наблюдал за всеми процессами аварии и дал серьезную оценку".

Он назвали аварию "никак невообразимым, никак недопустимым, серьезным и тяжелым происшествием и преступлением, вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом".

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Из-за инцидента в июне созовут Пленум ЦК партии – на нем будут рассматривать "серьезные ошибки из-за безответственности соответствующих руководящих работников" разных отделов, ответственных за аварийный случай, "дискредитировавший в один миг авторитет и достоинство государства".

Ким Чен Ын приказал срочно восстановить эсминец. Он требует сделать это до июньского Пленума ЦК партии.

  

КНДРфлотавария
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