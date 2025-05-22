Вступ Албанії до ЄС: відкриють ще вісім розділів переговорів

Європейський Союз 22 травня відкриє вісім нових розділів у межах переговорного процесу щодо вступу Албанії до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: На вечір 22 травня заплановане п’яте засідання конференції щодо вступу у ЄС для Албанії, що пройде у Брюсселі.

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На засіданні планують розпочати з Албанією переговори за розділами кластера 3 "Конкуренція та інклюзивне зростання".

Зокрема, переговори почнуться за розділами 10 (цифрова трансформація і медіа), 16 (оподаткування), 17 (економічна й монетарна політика), 19 (соціальна політика і працевлаштування), 20 (підприємництво і промислова політика), 25 (наука і дослідницька діяльність), 26 (освіта й культура) і 29 (митний союз).

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