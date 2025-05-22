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Вступ Албанії до ЄС: відкриють ще вісім розділів переговорів

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 22 травня 2025, 11:00
Вступ Албанії до ЄС: відкриють ще вісім розділів переговорів
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський Союз 22 травня відкриє вісім нових розділів у межах переговорного процесу щодо вступу Албанії до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: На вечір 22 травня заплановане п’яте засідання конференції щодо вступу у ЄС для Албанії, що пройде у Брюсселі.

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На засіданні планують розпочати з Албанією переговори за розділами кластера 3 "Конкуренція та інклюзивне зростання".

Зокрема, переговори почнуться за розділами 10 (цифрова трансформація і медіа), 16 (оподаткування), 17 (економічна й монетарна політика), 19 (соціальна політика і працевлаштування), 20 (підприємництво і промислова політика), 25 (наука і дослідницька діяльність), 26 (освіта й культура) і 29 (митний союз). 

Нагадаємо:

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  • Албанія подала заявку на вступ до ЄС у квітні 2009 року і отримала статус країни-кандидата у червні 2014 року. Перша міжурядова конференція ЄС з Албанією, що запустила переговори (одночасно з Північною Македонією), відбулась у липні 2022 року. 
  • На попередній 4-й міжурядовій конференції у квітні 2025 року відкрили переговорний кластер 2 – щодо внутрішнього ринку. 
  • На двох попередніх почали переговори за кластерами 1 "Основи" і 6 (щодо зовнішніх відносин).
  • Албанський прем’єр-міністр Еді Рама висловив сподівання, що Албанія зможе стати членом ЄС до 2030 року.

АлбаніяЄС
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