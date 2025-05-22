Вступление Албании в ЕС: откроют еще восемь разделов переговоров

Европейский Союз 22 мая откроет восемь новых разделов в рамках переговорного процесса по вступлению Албании в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: На вечер 22 мая запланировано пятое заседание конференции по вступлению в ЕС для Албании, которое пройдет в Брюсселе.

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На заседании планируют начать с Албанией переговоры по разделам кластера 3 "Конкуренция и инклюзивный рост".

В частности, переговоры начнутся по разделам 10 (цифровая трансформация и медиа), 16 (налогообложение), 17 (экономическая и монетарная политика), 19 (социальная политика и трудоустройство), 20 (предпринимательство и промышленная политика), 25 (наука и исследовательская деятельность), 26 (образование и культура) и 29 (таможенный союз).

Напомним:

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