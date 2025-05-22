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Вступление Албании в ЕС: откроют еще восемь разделов переговоров

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 22 мая 2025, 11:00
Вступление Албании в ЕС: откроют еще восемь разделов переговоров
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский Союз 22 мая откроет восемь новых разделов в рамках переговорного процесса по вступлению Албании в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: На вечер 22 мая запланировано пятое заседание конференции по вступлению в ЕС для Албании, которое пройдет в Брюсселе.

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На заседании планируют начать с Албанией переговоры по разделам кластера 3 "Конкуренция и инклюзивный рост".

В частности, переговоры начнутся по разделам 10 (цифровая трансформация и медиа), 16 (налогообложение), 17 (экономическая и монетарная политика), 19 (социальная политика и трудоустройство), 20 (предпринимательство и промышленная политика), 25 (наука и исследовательская деятельность), 26 (образование и культура) и 29 (таможенный союз).

Напомним:

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  • Албания подала заявку на вступление в ЕС в апреле 2009 года и получила статус страны-кандидата в июне 2014 года. Первая межправительственная конференция ЕС с Албанией, которая запустила переговоры (одновременно с Северной Македонией), состоялась в июле 2022 года.
  • На предыдущей 4-й межправительственной конференции в апреле 2025 года открыли переговорный кластер 2 – по внутреннему рынку.
  • На двух предыдущих начали переговоры по кластерам 1 "Основы" и 6 (относительно внешних отношений).
  • Албанский премьер-министр Эди Рама выразил надежду, что Албания сможет стать членом ЕС до 2030 года.

АлбанияЕС
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