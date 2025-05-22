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В Данії в обладнанні для енергомережі виявили компоненти невідомого походження

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 22 травня 2025, 11:13
В Данії в обладнанні для енергомережі виявили компоненти невідомого походження
Ілюстративне фото: Getty Images

Електронні компоненти невідомого походження були виявлені в імпортованому обладнанні для енергопостачальної мережі Данії – це викликало занепокоєння в промислової групи Green Power Denmark.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Висновки Green Power Denmark збігаються з посиленням міжнародної уваги до потенційних вразливостей у критично важливій інфраструктурі, зокрема й в енергомережі.

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"Це стосується друкованих плат, які мали бути частиною компонентів для енергопостачання", – повідомив агентству технічний директор Green Power Denmark Йорген Крістенсен.

Він зазначив, що компоненти були виявлені нещодавно під час планової перевірки друкованих плат, які мали бути встановлені в обладнання для енергопостачання.

Друковані плати могли бути розроблені для різних цілей, що може пояснити наявність додаткових компонентів, але Крістенсен наголосив, що вони не повинні входити в обладнання, призначене для енергетичної інфраструктури.

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"Можливо, постачальник не мав злого наміру. Наразі ми не можемо цього стверджувати, але це не змінює того факту, що ці компоненти не повинні бути там", – сказав він.

Нагадаємо, в середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.

Читайте також: Російська війна йде під воду: що стоїть за серією диверсій проти кабелів у Балтійському морі

Данія
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