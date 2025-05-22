В Дании в оборудовании для энергосети обнаружили компоненты неизвестного происхождения

Электронные компоненты неизвестного происхождения были обнаружены в импортном оборудовании для энергоснабжающей сети Дании – это вызвало беспокойство у промышленной группы Green Power Denmark.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Выводы Green Power Denmark совпадают с усилением международного внимания к потенциальным уязвимостям в критически важной инфраструктуре, в частности в энергосети.

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"Это касается печатных плат, которые должны были быть частью компонентов для энергоснабжения", – сообщил агентству технический директор Green Power Denmark Йорген Кристенсен.

Он отметил, что компоненты были обнаружены недавно во время плановой проверки печатных плат, которые должны были быть установлены в оборудование для энергоснабжения.

Печатные платы могли быть разработаны для различных целей, что может объяснить наличие дополнительных компонентов, но Кристенсен подчеркнул, что они не должны входить в оборудование, предназначенное для энергетической инфраструктуры.

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"Возможно, поставщик не имел злого умысла. Пока мы не можем этого утверждать, но это не меняет того факта, что эти компоненты не должны быть там", – сказал он.

Напомним, в середине января в НАТО создали новую миссию для надзора за безопасностью инфраструктуры в Балтийском море после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

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