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У Мерца впевнені, що ЄС має вийти із зони комфорту, аби посилити санкції проти РФ

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінЧетвер, 22 травня 2025, 11:53
У Мерца впевнені, що ЄС має вийти із зони комфорту, аби посилити санкції проти РФ
Фото: Getty Images

Глава адміністрації нового канцлера Німеччини Торстен Фрей вважає, що Європа повинна вийти "зі своєї зони комфорту" і розглянути можливість введення набагато жорсткіших санкцій проти Росії, таких як заборона на постачання газу або урану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Фрея Reuters

Деталі: Фрей вважає, що наступний, 18-й пакет санкцій проти РФ, який почали готувати після ухвалення 17-го 20 травня, повинен бути жорстким і містити у собі деякі заходи, які можуть "вплинути на інші країни ЄС".

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"Ми повинні вийти із зони комфорту і вжити заходів, які дійсно виходять за рамки статус-кво", – вважає він.

На запитання, чи означає це заборону імпорту російського газу або урану до Європи та використання заморожених активів російської держави, Фрей зазначив, що "саме такі заходи дійсно завдадуть шкоди Росії і, таким чином, досягнуть того ефекту, якого ми насправді прагнемо досягти санкціями".

Глава адміністрації Фрідріха Мерца також звинуватив очільника Кремля Владіміра Путіна в тому, що той не має наміру домагатися миру, зазначивши, що навіть під час мирних переговорів з Україною минулого тижня в Стамбулі атаки Росії "продовжувалися без змін – вони навіть посилилися".

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"Він затягує час", – сказав Фрей про російського лідера.

Він додав, що Путін розраховує досягти своїх військових цілей військовими засобами.

Окремо він звернув увагу й на те, що не може відкинути можливість збільшення Німеччиною військової допомоги Україні з 7 млрд євро у проєкті бюджету на цей рік. 

Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.

У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів. 

Ці санкції є одним із серії пакетів, які готували на затвердження 20 травня.

НімеччинаМерц
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