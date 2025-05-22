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У Мерца уверены, что ЕС должен выйти из зоны комфорта, чтобы ужесточить санкции против РФ

Уляна Кричковская, Александр ШумилинЧетверг, 22 мая 2025, 11:53
У Мерца уверены, что ЕС должен выйти из зоны комфорта, чтобы ужесточить санкции против РФ
Фото: Getty Images

Глава администрации нового канцлера Германии Торстен Фрей считает, что Европа должна выйти "из своей зоны комфорта" и рассмотреть возможность введения гораздо более жестких санкций против России, таких как запрет на поставки газа или урана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Фрея Reuters

Детали: Фрей считает, что следующий, 18-й пакет санкций против РФ, который начали готовить после принятия 17-го 20 мая, должен быть жестким и включать в себя некоторые меры, которые могут "повлиять на другие страны ЕС".

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"Мы должны выйти из зоны комфорта и принять меры, которые действительно выходят за рамки статус-кво", - считает он.

На вопрос, означает ли это запрет на импорт российского газа или урана в Европу и использование замороженных активов российского государства, Фрей отметил, что "именно такие меры действительно нанесут ущерб России и, таким образом, достигнут того эффекта, которого мы на самом деле хотим достичь санкциями".

Глава администрации Фридриха Мерца также обвинил главу Кремля Владимира Путина в том, что тот не намерен добиваться мира, отметив, что даже во время мирных переговоров с Украиной на прошлой неделе в Стамбуле атаки России "продолжались без изменений – они даже усилились".

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"Он тянет время", – сказал Фрей о российском лидере.

Он добавил, что Путин рассчитывает достичь своих военных целей военными средствами.

Отдельно он обратил внимание и на то, что не может исключить возможность увеличения Германией военной помощи Украине с 7 млрд евро в проекте бюджета на этот год.

Как известно, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, а также отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.

В Совете ЕС также раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизирующую деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.

Эти санкции являются одним из серии пакетов, которые готовили к утверждению 20 мая.

ГерманияМерц
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