Конституційний суд Румунії відхилив прохання Сіміона анулювати результати виборів президента

У Румунії Конституційний суд відхилив вимогу ультраправого кандидата Джордже Сіміона скасувати результати другого туру виборів. Очікується офіційне затвердження підсумків голосування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Опівдні судді Конституційного суду зберуться на урочисте засідання, на якому мають затвердити результати президентських виборів. На ній буде присутній також переможець виборів Нікушор Дан і тимчасовий президент Іліє Боложан.

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Перед цим о 10:00 КС відхилив клопотання Сіміона щодо скасування результату виборів.

"Після розгляду питання КС одностайно відхилив клопотання про скасування результату виборів як безпідставне. Рішення є остаточним та повідомлене Центральному виборчому бюро", – зазначили у заяві суду.

Джордже Сіміон відреагував на це заявою про "продовження перевороту" і закликав своїх прибічників "продовжувати боротьбу і приєднуватись до нього".

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Також у Румунії почали розслідування через погрози розправою обраному президенту.

Як відомо, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона. Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосували за Дана.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.