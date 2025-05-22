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Конституционный суд Румынии отклонил просьбу Симиона аннулировать результаты выборов президента

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 22 мая 2025, 12:33
Конституционный суд Румынии отклонил просьбу Симиона аннулировать результаты выборов президента
Симион. Иллюстративное фото: Getty Images

В Румынии Конституционный суд отклонил требование ультраправого кандидата Джордже Симиона отменить результаты второго тура выборов. Ожидается официальное утверждение итогов голосования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: В полдень судьи Конституционного суда соберутся на торжественное заседание, на котором должны утвердить результаты президентских выборов. На нем также будут присутствовать победитель выборов Никушор Дан и временный президент Илие Боложан.

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Перед этим в 10:00 КС отклонил ходатайство Симиона об отмене результатов выборов.

"После рассмотрения вопроса КС единогласно отклонил ходатайство об отмене результатов выборов как безосновательное. Решение является окончательным и доведено до сведения Центрального избирательного бюро", – отмечается в заявлении суда.

Джордже Симион отреагировал на это заявлением о "продолжении переворота" и призвал своих сторонников "продолжать борьбу и присоединяться к нему".

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Также в Румынии начали расследование из-за угроз расправы избранному президенту.

Как известно, либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона. Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовали за Дана.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.

Румыния
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