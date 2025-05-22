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Китай і Нідерланди заявили про бажання поглибити співпрацю

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 22 травня 2025, 12:54
Китай і Нідерланди заявили про бажання поглибити співпрацю
прапор Нідерландів, фото Pixabay

Китай і Нідерланди в четвер, 22 травня, заявили про намір поглибити співпрацю та комунікацію в умовах "глобальних викликів" шляхом зміцнення більш широких зв'язків між Китаєм і Європейським Союзом.

Джерело: Reuters із посиланням на спільну заяву країн, "Європейська правда"

Деталі: Під час зустрічі в Пекіні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив своєму колезі Каспару Вельдкампу, що Китай готовий сприяти розвитку відносин між Китаєм і ЄС та відновленню світової економіки.

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"Китай готовий посилити комунікацію та діалог з Нідерландами і поглибити практичне співробітництво", – зазначив він.

Вельдкамп своєю чергою зазначив, що Європейський Союз і Нідерланди "хочуть співпрацювати з Китаєм у вирішенні глобальних викликів, перед якими ми стоїмо".

"Сподіваюся, що ми зможемо використати цей візит також для пошуку шляхів поглиблення співпраці з таких питань, як клімат і перехід до зеленої економіки, підтримка багатосторонньої системи та права жінок", – акцентував нідерландський міністр.

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Нідерландський прем'єр-міністр Дік Схооф також сподівається на можливий візит до Китаю пізніше цього року, сказав Вельдкамп.

Протягом останніх місяців ЄС і Китай активізували контакти. В середині квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав країну, а нещодавно комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів переговори зі своїми китайськими колегами. На липень заплановано зустріч ЄС-Китай на високому рівні.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як Трамп ввів загальні торговельні тарифи.

22 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї поспілкувався зі своїм британським колегою Девідом Леммі щодо "безкарного одностороннього залякування" у світі.

Також нещодавно ЗМІ писали, що Китай збирається скасувати санкції проти п'яти нинішніх і колишніх депутатів Європарламенту, які критикували порушення прав людини в країні, тим самим відкривши шлях до торговельних переговорів.

На початку травня китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова співпрацювати з лідерами ЄС.

КитайНідерланди
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