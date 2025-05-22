Китай и Нидерланды заявили о желании углубить сотрудничество

Китай и Нидерланды в четверг, 22 мая, заявили о намерении углубить сотрудничество и коммуникацию в условиях "глобальных вызовов" путем укрепления связей между Китаем и Европейским Союзом.

Источник: Reuters со ссылкой на совместное заявление стран, "Европейская правда"

Детали: Во время встречи в Пекине министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему коллеге Каспару Вельдкампу, что Китай готов содействовать развитию отношений между Китаем и ЕС и восстановлению мировой экономики.

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"Китай готов усилить коммуникацию и диалог с Нидерландами и углубить практическое сотрудничество", – отметил он.

Вельдкамп, в свою очередь, отметил, что Европейский Союз и Нидерланды "хотят сотрудничать с Китаем в решении глобальных вызовов, перед которыми мы стоим".

"Надеюсь, что мы сможем использовать этот визит также для поиска путей углубления сотрудничества по таким вопросам, как климат и переход к зеленой экономике, поддержка многосторонней системы и права женщин", – акцентировал нидерландский министр.

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Нидерландский премьер-министр Дик Схоф также надеется на возможный визит в Китай позже в этом году, сказал Вельдкамп.

В последние месяцы ЕС и Китай активизировали контакты. В середине апреля премьер-министр Испании Педро Санчес посетил страну, а недавно комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович провел переговоры со своими китайскими коллегами. На июль запланирована встреча ЕС-Китай на высоком уровне.

Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как Трамп ввел общие торговые тарифы.

22 апреля министр иностранных дел Китая Ван И пообщался со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми о "безнаказанном одностороннем запугивании" в мире.

Также недавно СМИ писали, что Китай собирается отменить санкции против пяти нынешних и бывших депутатов Европарламента, которые критиковали нарушения прав человека в стране, тем самым открыв путь к торговым переговорам.