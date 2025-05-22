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Президентські вибори в Румунії: переможець Дан складе присягу у понеділок

Марія Ємець, Ірина БалачукЧетвер, 22 травня 2025, 12:59
Президентські вибори в Румунії: переможець Дан складе присягу у понеділок
Нікушор Дан. Фото з Facebook

Ліберального мера Бухареста Нікушора Дана офіційно визнали обраним президентом Румунії – результати другого туру виборів затвердив Конституційний суд країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Урочисте засідання КС Румунії відбулось 22 травня.

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Перед цим Конституційний Суд не задовольнив клопотання ультраправого кандидата Джордже Сіміона щодо скасування результату виборів.

У наступні 24 години депутатів обох палат парламенту Румунії мають скликати на спільну сесію, під час якої відбудеться складання присяги новим президентом.

Дан оголосив, що складатиме присягу опівдні 26 травня. 

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Передісторія:

  • Ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона. Голосування відзначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосувала за Дана.
  • В країні вже почали розслідування через погрози розправою обраному президенту.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії

Румуніявиборипрезидент
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