Президентские выборы в Румынии: победитель Дан принесет присягу в понедельник

Либерального мэра Бухареста Никушора Дана официально признали избранным президентом Румынии – результаты второго тура выборов утвердил Конституционный суд страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Торжественное заседание КС Румынии состоялось 22 мая.

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Перед этим Конституционный Суд не удовлетворил ходатайство ультраправого кандидата Джордже Симиона об отмене результата выборов.

В следующие 24 часа депутатов обеих палат парламента Румынии должны созвать на совместную сессию, во время которой состоится принесение присяги новым президентом.

Дан объявил, что будет принимать присягу в полдень 26 мая.

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Предыстория:

Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона. Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовало за Дана.

В стране уже начали расследование из-за угроз расправы избранному президенту.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.