Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У суботу Україну накриють короткочасні дощі та грози 

Анастасія ПроцЧетвер, 22 травня 2025, 13:11
У суботу Україну накриють короткочасні дощі та грози 
Ілюстративне фото: Getty Images

У найближчі два дні Україну очікує нестійка погода: 23 травня дощі, грози й шквали пройдуть у кількох областях, а вже 24 травня опади охоплять більшу частину країни. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 23 травня, короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с очікуються в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. На решті території – без опадів.

Реклама:

Вітер переважно південно-східний, у західних регіонах зміниться на північно-західний, швидкість 7–12 м/с.
Температура повітря вночі буде 9–14°, удень 20–25°, на південному сході до 28°, на заході – прохолодніше: 13–18°.

У Києві опадів не прогнозують. Температура вночі 12–14°, вдень 23–25°.

У ніч на 24 травня короткочасні дощі пройдуть у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями також у Київській та Одеській областях.

РЕКЛАМА:

Вдень опади поширяться майже на всю країну, крім південного сходу та сходу. У північних і центральних регіонах місцями ймовірні грози. Вітер буде південно-східний, у західних областях – північно-західний, 7–12 м/с. На заході вночі очікується 5–10°, в день – 10–15°. На решті території – 12–17° вночі, 22–27° вдень. У Житомирській і Вінницькій областях – 17–22°.

В суботу в столиці очікуються короткочасні дощі, вночі місцями, вдень можливі грози. Температура вночі 14–16°, удень 23–25°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр
Путін заявив про намір створити "буферну зону" на кордоні з Україною
ТЦК: На Львівщині група чоловіків побила солдата, який оповіщував громадян
ЄС розробляє альтернативу переговорам про вступ України в обхід вето Орбана
Єврокомісія ухвалила перехідні заходи після скасування "торговельного безвізу" з Україною
Арештували активи сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на пів мільярда гривень
Усі новини...
погода
У четвер в Україні буде по-весняному тепло, але місцями пройдуть дощі
Синоптики прогнозують в Україні до +24 з дощами та грозами
У вівторок очікуються дощі, а подекуди грози
Останні новини
19:17
"Майже три роки не виходили з дому": з окупації повернули 9 дітей
19:11
В Україні три нові заводи вироблятимуть дефіцитний біометан
18:52
Каллас у Белграді закликала Сербію зробити "стратегічний вибір" між Заходом і Сходом
18:37
Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр
18:32
"Ківі" з Нової Зеландії: як 20-річний іноземець приїхав воювати за Україну, прочитавши новини
18:28
У Молдові підтвердили, що передали до ЄС "вступні" документи без згоди Угорщини
18:26
На Київщині чоловік вчинив сексуальне насилля щодо 6-річної доньки товариша: його затримали
18:16
ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"
18:07
Росіяни ударами артилерії вбили чоловіка і жінку у Бериславі на Херсонщині
18:02
Путін заявив про намір створити "буферну зону" на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: