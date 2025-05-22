У суботу Україну накриють короткочасні дощі та грози 

У найближчі два дні Україну очікує нестійка погода: 23 травня дощі, грози й шквали пройдуть у кількох областях, а вже 24 травня опади охоплять більшу частину країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 23 травня, короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с очікуються в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. На решті території – без опадів.

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Вітер переважно південно-східний, у західних регіонах зміниться на північно-західний, швидкість 7–12 м/с.

Температура повітря вночі буде 9–14°, удень 20–25°, на південному сході до 28°, на заході – прохолодніше: 13–18°.

У Києві опадів не прогнозують. Температура вночі 12–14°, вдень 23–25°.

У ніч на 24 травня короткочасні дощі пройдуть у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями також у Київській та Одеській областях.

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Вдень опади поширяться майже на всю країну, крім південного сходу та сходу. У північних і центральних регіонах місцями ймовірні грози. Вітер буде південно-східний, у західних областях – північно-західний, 7–12 м/с. На заході вночі очікується 5–10°, в день – 10–15°. На решті території – 12–17° вночі, 22–27° вдень. У Житомирській і Вінницькій областях – 17–22°.

В суботу в столиці очікуються короткочасні дощі, вночі місцями, вдень можливі грози. Температура вночі 14–16°, удень 23–25°.