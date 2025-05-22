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В субботу Украину накроют кратковременные дожди и грозы

Анастасия ПроцЧетверг, 22 мая 2025, 13:11
В субботу Украину накроют кратковременные дожди и грозы
Иллюстративное фото: Getty Images

В ближайшие два дня Украину ожидает неустойчивая погода: 23 мая дожди, грозы и шквалы пройдут в нескольких областях, а уже 24 мая осадки охватят большую часть страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 23 мая, кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с ожидаются в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории - без осадков.

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Ветер преимущественно юго-восточный, в западных регионах сменится на северо-западный, скорость 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 9-14°, днем 20-25°, на юго-востоке до 28°, на западе - прохладнее: 13-18°.

В Киеве осадков не прогнозируют. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

В ночь на 24 мая кратковременные дожди пройдут в западных, Винницкой, Житомирской, местами также в Киевской и Одесской областях.

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Днем осадки распространятся почти на всю страну, кроме юго-востока и востока. В северных и центральных регионах местами вероятны грозы.

Ветер будет юго-восточный, в западных областях - северо-западный, 7-12 м/с. На западе ночью ожидается 5-10°, в день - 10-15°. На остальной территории - 12-17° ночью, 22-27° днем. В Житомирской и Винницкой областях - 17-22°.

В субботу в столице ожидаются кратковременные дожди, ночью местами, днем возможны грозы. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

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