Мерц з партнерами "рішуче налаштовані" захищати НАТО від будь-якої агресії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна та її партнери рішуче налаштовані захищати всю територію НАТО.

Джерело: Мерц під час візиту до Вільнюса, який присвячений розгортанню німецької бригади в Литві, цитує Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: 22 травня Мерц вперше прибув до Вільнюса на посаді канцлера. Цей візит приурочений до початку чергування в країні німецької механізованої бригади.

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"Разом з нашими партнерами ми рішуче налаштовані захищати територію альянсу від будь-якої агресії. Безпека наших балтійських союзників – це також і наша безпека", – заявив Мерц.

Щодо цілей майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у червні, Мерц зазначив, що європейські оборонні можливості "мають бути посилені в довгостроковій перспективі, а наша оборонна промисловість – розширити свої потужності".

Мерц зазначив, що Німеччина інвестує значні кошти у свої збройні сили, а також розгортає сотні солдатів Бундесверу в Литві.

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Нагадаємо, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Також 21 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російське судно "тіньового флоту" здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.