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Мерц с партнерами "решительно настроены" защищать НАТО от любой агрессии

Уляна Кричковская, Александр ШумилинЧетверг, 22 мая 2025, 14:11
Мерц с партнерами решительно настроены защищать НАТО от любой агрессии
Мерц. Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна и ее партнеры решительно настроены защищать всю территорию НАТО.

Источник: Мерц во время визита в Вильнюс, который посвящен развертыванию немецкой бригады в Литве, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: 22 мая Мерц впервые прибыл в Вильнюс в должности канцлера. Этот визит приурочен к началу дежурства в стране немецкой механизированной бригады.

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"Вместе с нашими партнерами мы решительно настроены защищать территорию альянса от любой агрессии. Безопасность наших балтийских союзников - это также и наша безопасность", - заявил Мерц.

Относительно целей предстоящего саммита НАТО, который состоится в июне, Мерц отметил, что европейские оборонные возможности "должны быть усилены в долгосрочной перспективе, а наша оборонная промышленность – расширить свои мощности".

Мерц отметил, что Германия инвестирует значительные средства в свои вооруженные силы, а также разворачивает сотни солдат Бундесвера в Литве.

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Напомним, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Также 21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российское судно "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

Германия
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