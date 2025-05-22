Правоохоронці викрили 6 паліїв авто військових та об’єктів "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років

Служба безпеки та Національна поліція у 3 областях затримали 6 місцевих жителів від 13 до 27 років, які на замовлення російських спецслужб палили об’єкти "Укрзалізниці" та авто військовослужбовців.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За матеріалами справи, замовлення рф виконували завербовані фсб місцеві жителі, наймолодшому із них – 13 років. Усі вони потрапили у поле зору окупантів, коли шукали "легкого заробітку" у Telegram-каналах. Спочатку фігуранти погоджували з кураторами потенційні "цілі", а потім знищували їх за допомогою легкозаймистих сумішей".

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Деталі: Зокрема, на Дніпропетровщині затримано двох неповнолітніх з міста Самар, які спалили декілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів.

У подальшому вони мали виявляти та підпалювати службові авто українських захисників. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані "по гарячих слідах" після злочинів на залізниці.

На Одещині затримано ще двох юнаків з обласного центру віком 17 та 18 років, а також 27-річного мешканця Чорноморська, які порізно виконували замовлення РФ.

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Зловмисники знищили три релейні шафи "Укрзалізниці" та позашляховик ЗСУ, який проходив техобслуговування після виконання завдань на фронті.

Також у Чернігові затримано 24-річного зварювальника з місцевої СТО, який намагався спалити авто українського воїна. Він хотів підпалити транспортний засіб прямо на території СТО, інсценувавши, що це зробили "сторонні особи", які пробралися на територію у темну пору доби.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він уже підготував легкозаймисту речовину для злочину.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів згідно зі статтями Кримінального кодексу.

Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта.