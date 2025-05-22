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Правоохранители разоблачили 6 поджигателей авто военных и объектов "Укрзализныци": самому молодому 13 лет

Станислав ПогориловЧетверг, 22 мая 2025, 17:01
Правоохранители разоблачили 6 поджигателей авто военных и объектов Укрзализныци: самому молодому 13 лет
фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция в 3 областях задержали 6 местных жителей от 13 до 27 лет, которые по заказу российских спецслужб жгли объекты "Укрзализныци" и авто военнослужащих.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По материалам дела, заказ рф выполняли завербованные фсб местные жители, самому молодому из них - 13 лет. Все они попали в поле зрения оккупантов, когда искали "легкого заработка" в Telegram-каналах. Сначала фигуранты согласовывали с кураторами потенциальные "цели", а затем уничтожали их с помощью легковоспламеняющихся смесей".

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Детали: В частности, на Днепропетровщине задержаны двое несовершеннолетних из города Самар, которые сожгли несколько релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение поездов.

 

В дальнейшем они должны были выявлять и поджигать служебные авто украинских защитников. Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны "по горячим следам" после преступлений на железной дороге.

 

В Одесской области задержаны еще двое юношей из областного центра в возрасте 17 и 18 лет, а также 27-летний житель Черноморска, которые порознь выполняли заказ РФ.

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Злоумышленники уничтожили три релейных шкафа "Укрзализныци" и внедорожник ВСУ, который проходил техобслуживание после выполнения задач на фронте.

 

Также в Чернигове задержан 24-летний сварщик с местной СТО, который пытался сжечь авто украинского воина. Он хотел поджечь транспортное средство прямо на территории СТО, инсценировав, что это сделали "посторонние лица", которые пробрались на территорию в темное время суток.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда он уже подготовил легковоспламеняющееся вещество для преступления.

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями согласно статьям Уголовного кодекса.

Злоумышленники находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта.

СБУдиверсантыроссийско-украинская война
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