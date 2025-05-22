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ЄС розробляє альтернативу переговорам про вступ України в обхід вето Орбана

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 травня 2025, 17:19
ЄС розробляє альтернативу переговорам про вступ України в обхід вето Орбана
фото: Getty Images

Брюссель розробляє альтернативний сценарій проведення переговорів про вступ України до ЄС в обхід Угорщини. За даними "Європейської правди, перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.

Джерело: стаття "Європейської правди"

Деталі: Повідомляється, що в ЄС активно обговорюють так званий "план Б", який дозволить розпочати переговорний процес із Києвом, навіть якщо Будапешт продовжить блокувати ухвалення спільного рішення.

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Джерела видання у Брюсселі підтверджують, що деякі юридичні дії у рамках цього плану були здійснені ще минулого тижня – хоча офіційно про них не повідомляють.

Основна частина альтернативного плану, яку в Брюсселі називають "паралельними переговорами", ще попереду. Її запуск може відбутися у серпні-вересні, якщо дипломатичні зусилля переконати прем’єра Угорщини Віктора Орбана не дадуть результату.

Суть ідеї – максимально використовувати гнучкість права ЄС. Там, де одностайність не є обов’язковою, Україна зможе продовжувати технічні та юридичні кроки до членства. А де згода всіх членів потрібна – 26 країн ЄС (усі, окрім Угорщини) будуть вести з Києвом "паралельні переговори", що будуть за можливості синхронізовані з перемовинами з Молдовою, щоби зберегти враження, ніби пакетне об'єднання цих держав зберігається.

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Хоча "паралельний трек" з Україною не матиме юридичної ваги, політична вагомість – дуже висока.

Одночасно з тим, як Молдова та ЄС оголосять про відкриття першого кластера (або перших кластерів) переговорів – Україна та 26 держав ЄС мають опублікувати офіційну заяву про те, що Україна також завершила всю роботу за тими ж кластерами і всі держави ЄС, крім Угорщини, вестимуть з Києвом переговори за відповідними главами.

За словами кількох співрозмовників "ЄвроПравди" у ЄС, навіть можна скликати міжурядові конференції з Україною – робочий орган, рішення якого є визначальними у процесі розширення. Затверджена ЄС переговорна рамка для України не вимагає одностайності для скликання конференції і навіть зобов'язує ЄС робити це час від часу.

Також існує ідея про те, щоб частину конференцій проводити спільно для України та Молдови.

Для Молдови ці конференції можуть закінчуватися визнанням того, що Кишинів виконав чергові умови і ЄС робить юридичні кроки у бік членства, а для України – політичним визнанням такого ж виконання і констатацією того, що єдиною перепоною для юридичного руху вперед лишається угорське вето.

Ідея "паралельних переговорів" полягає у тому, щоби згодом, коли позиція Будапешта зміниться – або зміниться влада – Київ міг швидко надолужити упущене.

У статті наголошено, що цей план має і серйозні вади. Детально"План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини

ЄСєвроінтеграціяУгорщинаУкраїна
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