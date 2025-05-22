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ЕС разрабатывает альтернативу переговорам о вступлении Украины в обход вето Орбана

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловЧетверг, 22 мая 2025, 17:19
ЕС разрабатывает альтернативу переговорам о вступлении Украины в обход вето Орбана
фото: Getty Images

Брюссель разрабатывает альтернативный сценарий проведения переговоров о вступлении Украины в ЕС в обход Венгрии. По данным "Европейской правды, первые шаги в его реализации уже сделаны, хотя официально об этом предпочитают не сообщать.

Источник: статья "Европейской правды"

Детали: Сообщается, что в ЕС активно обсуждают так называемый "план Б", который позволит начать переговорный процесс с Киевом, даже если Будапешт продолжит блокировать принятие общего решения.

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Источники издания в Брюсселе подтверждают, что некоторые юридические действия в рамках этого плана были осуществлены еще на прошлой неделе - хотя официально о них не сообщают.

Основная часть альтернативного плана, которую в Брюсселе называют "параллельными переговорами", еще впереди. Ее запуск может состояться в августе-сентябре, если дипломатические усилия убедить премьера Венгрии Виктора Орбана не дадут результата.

Суть идеи – максимально использовать гибкость права ЕС. Там, где единодушие не является обязательным, Украина сможет продолжать технические и юридические шаги к членству. А где согласие всех членов нужно – 26 стран ЕС (все, кроме Венгрии) будут вести с Киевом "параллельные переговоры", которые будут по возможности синхронизированы с переговорами с Молдовой, чтобы сохранить впечатление, будто пакетное объединение этих государств сохраняется.

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Хотя "параллельный трек" с Украиной не будет иметь юридического веса, политическая весомость – очень высока.

Одновременно с тем, как Молдова и ЕС объявят об открытии первого кластера (или первых кластеров) переговоров – Украина и 26 государств ЕС должны опубликовать официальное заявление о том, что Украина также завершила всю работу по тем же кластерам и все государства ЕС, кроме Венгрии, будут вести с Киевом переговоры по соответствующим главам.

По словам нескольких собеседников "ЕвроПравды" в ЕС, даже можно созвать межправительственные конференции с Украиной – рабочий орган, решения которого являются определяющими в процессе расширения. Утвержденная ЕС переговорная рамка для Украины не требует единодушия для созыва конференции и даже обязывает ЕС делать это время от времени.

Также существует идея о том, чтобы часть конференций проводить совместно для Украины и Молдовы.

Для Молдовы эти конференции могут заканчиваться признанием того, что Кишинев выполнил очередные условия и ЕС делает юридические шаги в сторону членства, а для Украины – политическим признанием такого же выполнения и констатацией того, что единственной преградой для юридического движения вперед остается венгерское вето.

Идея "параллельных переговоров" заключается в том, чтобы впоследствии, когда позиция Будапешта изменится – или сменится власть – Киев мог быстро наверстать упущенное.

В статье отмечается, что этот план имеет и серьезные недостатки. Подробно"План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии

ЕСевроинтеграцияВенгрияУкраина
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