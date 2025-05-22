ТЦК: На Львівщині група чоловіків побила солдата, який оповіщував громадян

У місті Новий Розділ Львівської області група чоловіків побила солдата, який брав участь у заходах оповіщення військовозобов’язаних громадян.

Джерело: повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП

Дослівно: "21 травня близько 23:00 у місті Новий Розділ старший солдат Нестор Дидик, брав участь у заходах оповіщення військовозобов’язаних громадян. На проспекті Шевченка один із цивільних чоловіків на прохання пред’явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали наносити удари військовослужбовцю.

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Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора госпіталізувала карета швидкої. На цей момент старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер. Остаточний діагноз лікарями наразі встановлюється".

Деталі: За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження по 122 статті Кримінального кодексу України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

У місцевому ТЦК розповіли, що Дидик з лютого 2022 року був добровольцем, у складі 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ воював на Донеччині, Луганщині і Харківщині. За станом здоров’я його перевели на службу в ТЦК та СП.