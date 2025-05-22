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ТЦК: На Львовщине группа мужчин избила солдата, который оповещал граждан

Александр ШумилинЧетверг, 22 мая 2025, 17:27
ТЦК: На Львовщине группа мужчин избила солдата, который оповещал граждан
Фото иллюстративное

В городе Новый Раздел Львовской области группа мужчин избила солдата, который принимал участие в мероприятиях оповещения военнообязанных граждан.

Источник: сообщение Львовского областного ТЦК и СП

Дословно: "21 мая около 23:00 в городе Новый Раздел старший солдат Нестор Дыдык, участвовал в мероприятиях оповещения военнообязанных граждан. На проспекте Шевченко один из гражданских мужчин на просьбу предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями. Через несколько минут подбежала группа из около восьми мужчин и начали наносить удары военнослужащему.

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Его повалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападавших только вмешательство военнослужащих. Нестора госпитализировала карета скорой. На данный момент старший солдат находится в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер. Окончательный диагноз врачами пока устанавливается".

Детали: По данному факту полиция открыла уголовное производство по 122 статье Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

В местном ТЦК рассказали, что Дыдык с февраля 2022 года был добровольцем, в составе 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ воевал в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья его перевели на службу в ТЦК и СП.

ТЦКЛьвовщина
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