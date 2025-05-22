В Раді ЄС 27 травня обговорять позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі

На засіданні Ради ЄС із загальних питань, яке відбудеться в Брюсселі 27 травня, буде обговорена можливість застосування до Угорщини статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє позбавити державу права голосу в ЄС, якщо існує ризик серйозного порушення нею цінностей, на яких заснований Євросоюз.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Рада ЄС із загальних питань обговорить можливість позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі, застосувавши до неї положення статті 7 Договору про ЄС.

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"Міністри проведуть восьме слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7, ініційованої аргументованою пропозицією Європейського парламенту у вересні 2018 року", – йдеться у проєкті порядку денного Ради ЄС із загальних питань.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема, права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

Після того, як у травні 2024 року Брюссель закрив аналогічну справу проти Польщі, Угорщина наразі є єдиною державою ЄС, проти якої запущено санкційну процедуру, згідно зі статтею 7 договору про ЄС.

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У квітні 2025 року міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна говорив, що в Європейському Союзі наближаються до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС через блокування нею рішень щодо Росії.

Деталі застосування статті 7 читайте в архівній статті "ЄвроПравди" "Покарання для Угорщини".