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В Совете ЕС 27 мая обсудят лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинЧетверг, 22 мая 2025, 17:54
В Совете ЕС 27 мая обсудят лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе
Фото: Getty Images

На заседании Совета ЕС по общим вопросам, которое состоится в Брюсселе 27 мая, будет обсуждена возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет лишить государство права голоса в ЕС, если существует риск серьезного нарушения им ценностей, на которых основан Евросоюз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: Совет ЕС по общим вопросам обсудит возможность лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, применив к ней положения статьи 7 Договора о ЕС.

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"Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной аргументированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года", - говорится в проекте повестки дня Совета ЕС по общим вопросам.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если имеет место серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

После того как в мае 2024 года Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия сейчас является единственным государством ЕС, против которого запущена санкционная процедура, согласно статье 7 договора о ЕС.

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В апреле 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна говорил, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.

Детали применения статьи 7 читайте в архивной статье "ЕвроПравды" "Наказание для Венгрии".

ЕвропаВенгрия
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