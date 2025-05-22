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У Молдові підтвердили, що передали до ЄС "вступні" документи без згоди Угорщини

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 травня 2025, 18:28
У Молдові підтвердили, що передали до ЄС вступні документи без згоди Угорщини
фото: Getty Images

Речник молдовського уряду Даніел Воде підтвердив, що Молдова разом з Україною здійснює юридичні кроки з підготовки до вступних переговорів з ЄС.

Джерело: Даніел Воде в коментарі "Європейській правді"

Пряма мова: "Так, минулого тижня ми в уряді затвердили три дорожні карти, і ми вживаємо всіх необхідних технічних кроків для того, щоб Рада могла прийняти рішення про готовність розпочати переговори (про вступ Молдови до ЄС) за главами першого кластера".

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Деталі: Раніше "Європейська правда" з посиланням на джерела повідомила, що Київ і Кишинів, не чекаючи на офіційну оцінку і запрошення з боку ЄС (що досі вважалися обов'язковими етапами вступного процесу), передали у Брюссель дорожні карти "дорожні карти", які, як очікується, будуть визначені як критерії відкриття переговорів.

Головною технічною умовою для початку переговорів є передача ЄС, відповідно до переговорної рамки, дорожніх карт і їхня позитивна оцінка з боку Єврокомісії.

Раніше джерело "ЄвроПравди" зазначало, що  Київ і Кишинів передали схвалені карти у Брюссель та польському головуванню у минулий четвер, 15 травня. Офіційно ця процедура не комунікувалася.

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Такі кроки мають зменшити паузу, викликану угорським вето, однак вони є відхиленням від процедури розширення, яку ЄС застосовував для інших держав-кандидатів. Втім, Україна узгодила ці дії з польським головуванням та з Єврокомісією.

Детально про це читайте у статті "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини"

МолдоваЄСєвроінтеграція
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