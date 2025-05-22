Британія передала Маврикію архіпелаг Чагос, де розташована військова база США

Велика Британія у четвер підписала з Маврикієм угоду про передання архіпелагу Чагос в Індійському океані, де також розташована американсько-британська військова база.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: На пресконференції в четвер удень премʼєр-міністр Британії Кір Стармер підтвердив підписання з Маврикієм угоди щодо архіпелагу Чагос, яку тимчасово заблокувало рішення судді Високого суду Англії.

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Заборона була оголошена у відповідь на позов двох жінок з народу чагосців, які представляють корінних жителів островів, виселених кілька десятиліть тому, щоб звільнити місце для американської бази.

Через кілька годин, однак, інший суддя скасував заборону, розблокувавши підписання угоди.

Ще у жовтні 2024 року Британія погодилася передати Маврикію архіпелаг в Індійському океані, на найбільшому з островів якого розташована стратегічно важлива військово-морська база і база бомбардувальників Дієго-Гарсія.

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Згідно з умовами підписаної угоди, Британія потім орендуватиме базу на строк не менше 99 років (який може бути продовжений ще на 40 років) за 101 мільйон фунтів стерлінгів на рік.

Додатково передбачено, що Британія фінансуватиме програми розвитку Чагосу та нестиме "повну відповідальність" за оборону та безпеку бази Дієго-Гарсія.

Острови Чагос перебували під контролем Великої Британії з 1814 року. Британія відокремила острови від Маврикія в 1965 році, за три роки до здобуття Маврикієм незалежності.

У 1960-х і 1970-х роках Британія виселила з островів близько дві тисячі людей, щоб американські військові могли побудувати базу Дієго-Гарсія, яка підтримувала військові операції США від В'єтнаму до Іраку та Афганістану.

Опозиційна Консервативна партія Великої Британії розкритикувала рішення лейбористського уряду передати Маврикію спірний архіпелаг Чагос.