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Британия передала Маврикию архипелаг Чагос, где расположена военная база США

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 22 мая 2025, 19:27
Британия передала Маврикию архипелаг Чагос, где расположена военная база США
фото: Getty Images

Великобритания в четверг подписала с Маврикием соглашение о передаче архипелага Чагос в Индийском океане, где также расположена американо-британская военная база.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: На пресс-конференции в четверг днем премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил подписание с Маврикием соглашения об архипелаге Чагос, которое временно заблокировано решением судьи Высокого суда Англии.

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Запрет был объявлен в ответ на иск двух женщин из народа чагосцев, представляющих коренных жителей островов, выселенных несколько десятилетий назад, чтобы освободить место для американской базы.

Через несколько часов, однако, другой судья отменил запрет, разблокировав подписание соглашения.

Еще в октябре 2024 года Великобритания согласилась передать Маврикию архипелаг в Индийском океане, на самом большом из островов которого расположена стратегически важная военно-морская база и база бомбардировщиков Диего-Гарсия.

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Согласно условиям подписанного соглашения, Великобритания затем будет арендовать базу на срок не менее 99 лет (который может быть продлен еще на 40 лет) за 101 миллион фунтов стерлингов в год.

Дополнительно предусмотрено, что Великобритания будет финансировать программы развития Чагоса и нести "полную ответственность" за оборону и безопасность базы Диего-Гарсия.

Острова Чагос находились под контролем Великобритании с 1814 года. Великобритания отделила острова от Маврикия в 1965 году, за три года до обретения Маврикием независимости.

В 1960-х и 1970-х годах Великобритания выселила с островов около двух тысяч человек, чтобы американские военные могли построить базу Диего-Гарсия, которая поддерживала военные операции США от Вьетнама до Ирака и Афганистана.

Оппозиционная Консервативная партия Великобритании раскритиковала решение лейбористского правительства передать Маврикию спорный архипелаг Чагос.

ВеликобританияСША
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