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В уряді Німеччини закликали серйозно розглянути заборону ультраправої "АдН"

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 травня 2025, 19:54
В уряді Німеччини закликали серйозно розглянути заборону ультраправої АдН
фото: getty images

Міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг вважає, що питання заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини" повинно бути серйозно розглянуте. На її думку, цю партію потрібно сприймати як "дуже серйозну загрозу для нашої демократії".

Джерело: Хубіг в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "Європейська правда"

Деталі: Вона нагадала, що Федеральне відомство захисту конституції Німеччини раніше оголосило "АдН" правоекстремістською партією, і це "обов'язково передбачає розгляд питання про заборону партії".

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Глава Мінʼюсту Німеччини оголосила, що федеральний уряд проведе консультації щодо процедури заборони і знайде спільну відповідь.

"Я також хотіла б підкреслити: дискусія повинна відбутися і в Бундестазі, і в Бундесраті", – додала вона.

Як пояснила Хубіг, така дискусія не обовʼязково призведе до заборони "Альтернативи для Німеччини", але "якщо після ретельного розгляду будуть виявлені підстави для цього, то буде важко пояснити, чому цей інструмент не використовується".

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Заклики до заборони партії посилилися після того, як на початку цього місяця Федеральний відомство захисту конституції (BfV) почав класифікувати "АдН" як  "підтверджену правоекстремістську" організацію, підвищивши її статус з "підозрюваної".

Нова класифікація дозволила розширити повноваження з нагляду.

Однак згодом  BfV призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес. До винесення рішення адміністративним судом Кельна відомство продовжуватиме розглядати партію як "підозрювану".

Детальніше читайте у статтіЗаборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію

Німеччина
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