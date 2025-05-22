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В правительстве Германии призвали серьезно рассмотреть запрет ультраправой "АдН"

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 22 мая 2025, 19:54
В правительстве Германии призвали серьезно рассмотреть запрет ультраправой АдН
фото: getty images

Министр юстиции Германии Стефани Хубиг считает, что вопрос запрета ультраправой "Альтернативы для Германии" должен быть серьезно рассмотрен. По ее мнению, эту партию нужно воспринимать как "очень серьезную угрозу для нашей демократии".

Источник: Хубиг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "Европейская правда"

Детали: Она напомнила, что Федеральное ведомство защиты конституции Германии ранее объявило "АдГ" правоэкстремистской партией, и это "обязательно предполагает рассмотрение вопроса о запрете партии".

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Глава Минюста Германии объявила, что федеральное правительство проведет консультации по процедуре запрета и найдет общий ответ.

"Я также хотела бы подчеркнуть: дискуссия должна состояться и в Бундестаге, и в Бундесрате", – добавила она.

Как пояснила Хубиг, такая дискуссия не обязательно приведет к запрету "Альтернативы для Германии", но "если после тщательного рассмотрения будут выявлены основания для этого, то будет трудно объяснить, почему этот инструмент не используется".

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Призывы к запрету партии усилились после того, как в начале этого месяца Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) начало классифицировать "АдГ" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию, повысив ее статус с "подозреваемой".

Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору.

Однако впоследствии BfV приостановило классификацию, пока "АдГ" продолжает судебный процесс. До вынесения решения административным судом Кельна ведомство будет продолжать рассматривать партию как "подозреваемую".

Подробнее читайте в статьеЗапрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию

Германия
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