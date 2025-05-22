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Трамп візьме участь у саміті G7 в Канаді, яку пропонував перетворити на "51 штат"

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 травня 2025, 20:50
Трамп візьме участь у саміті G7 в Канаді, яку пропонував перетворити на 51 штат
Дональд Трамп, фото: getty images

Речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 22 травня повідомила, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті "Групи семи", який цього року відбудеться в Канаді 15-17 червня.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами Левітт, Трамп вирушить до Канади для участі в саміті "Групи семи" після проведення у Вашингтоні військового параду 14 червня – до 250-річчя армії США.

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"Після параду президент Трамп відвідає саміт лідерів G7 в Канаді з 15 по 17 червня", – додала речниця Білого дому.

Для президента США це буде перший саміт "Групи семи" після повернення до Білого дому, а також перший візит до країни, яку він хоче перетворити на "51-й американський штат".

Своєю чергою глава уряду Канади Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з президентом США.

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ТрампКанадаG7
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