Трамп примет участие в саммите G7 в Канаде, которую предлагал превратить в "51 штат"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 22 мая сообщила, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Группы семи", который в этом году состоится в Канаде 15-17 июня.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам Левитт, Трамп отправится в Канаду для участия в саммите "Группы семи" после проведения в Вашингтоне военного парада 14 июня - к 250-летию армии США.

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"После парада президент Трамп посетит саммит лидеров G7 в Канаде с 15 по 17 июня", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Для президента США это будет первый саммит "Группы семи" после возвращения в Белый дом, а также первый визит в страну, которую он хочет превратить в "51-й американский штат".

В свою очередь глава правительства Канады Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с президентом США.

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